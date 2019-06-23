أخبار مصر | "الإفتاء" تعلن عن فتح باب القبول للدفعة الـ 15 لتدريب الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" تعلن عن فتح باب القبول للدفعة الـ 15 لتدريب الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم عن فتح باب القبول للدفعة الخامسة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.

وأوضحت الإفتاء أن مدة البرنامج 3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي خلال السنة الثالثة على يد أمناء الفتوى بالدار.

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وحددت الإفتاء شروط القبول، أن يكون الطالب وافدا (ليس مصريا)، وأن يكون خريجا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية "كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات): قسم الشريعة الإسلامية"، وأن يجتاز امتحان القبول.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الطلبات يومي الاثنين 24 / 6 / 2919 والثلاثاء 25 / 6 / 2019 في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

وينعقد امتحان القبول الأربعاء 26 / 6 / 2019 الساعة 10 صباحا امتحان القبول للمتقدمين للبرنامج.