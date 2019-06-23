أخبار مصر | "الصحفيين" تخاطب المصرف المتحد لتجديد بروتوكول التعاون وفقًا لزيادة البدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تخاطب المصرف المتحد لتجديد بروتوكول التعاون وفقًا لزيادة البدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نقابة الصحفيين، مُمثلة في هشام يونس أمين الصندوق وعضو المجلس، إدارة المصرف المتحد؛ لتجديد بروتوكول التعاون بين الطرفين، وذلك وفقًا لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي أقرها النقيب ضياء رشوان في مارس الماضي.

ومن المقرر أن تصل قيمة القرض المُستحق للزملاء وفقًا للبروتوكول الجديد إلى 100 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة قيمة البدل إلى 2100 جنيه.



وكان وقع النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، بروتوكول تعاون بين النقابة والمصرف المتحد، لتوفير قروض للزملاء الصحفيين بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.