أخبار مصر | رئيس البرلمان: مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة، مشددًا على ضرورة أن تولى الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الملف.

وأضاف عبد العال، أن صادرات مصر محدودة والاستثمارات في مجال الزراعة ستظل محدودة، مطالبا وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الغد.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

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وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.