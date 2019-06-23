أخبار مصر | "إبراهيم أباظة" مستشارًا لنقيب الإعلامين لشؤون للتواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إبراهيم أباظة" مستشارًا لنقيب الإعلامين لشؤون للتواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، قرارًا بتولي الإذاعي إبراهيم أمين أباظة مستشارًا لشؤون التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك لخبرته في المجال الإعلامي.

يذكر أن الإذاعي إبراهيم أمين أباظة كبير مراسلي بقطاع الأخبار ورئاسة مجلس الوزراء، ومقدم برامج بأخبار الإذاعة، وله نشاط إعلامي في تغطية الأحداث السياسية والاقتصادية في مصر والعديد من دول العالم على مدى سنوات طويلة.