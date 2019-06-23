أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يُغرم صحفي 10 آلاف جنيه بسبب اتحاد الكرة ويهدده بغلق صفحته على فيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يُغرم صحفي 10 آلاف جنيه بسبب اتحاد الكرة ويهدده بغلق صفحته على فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، التوصية بتغريم صحفي 10 الاف جنيه نشر معلومات مغلوطة عن نظام بيع تذاكر أمم إفريقيا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ حيث اتهم أعضاء اتحاد الكرة بحصول كل منهم على تذاكر تصل قيمتها إلى 43 ألف جنيه، دون أي سند.

كما أوصت اللجنة بإلزامه بكتابه اعتذار على صفحته وتوجيه إنذار نهائي بغلق الصفحة حال تكرار المخالفات.

وجائت التوصية، الأولى من نوعها ضد صفحة شخصية، عقب اجتماع لجنة الشكاوى اليوم برئاسة جمال شوقي عضو المجلس ورئيس اللجنة، للتحقيق في شكوي اتحاد كرة القدم ضد صفحة احمد درويش رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة علي شاشة قناة النهار الشخصية، حيث وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول علي تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الافريقية.

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وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحًا وتلميحًا، لكنها تشير لرئيس المجلس ونائبة وقالت الشكوى إن المشكو في حقه تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر، مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضائه.

وقالت اللجنة في إن صفحة درويش تخضع للقانون لأن متابعيه اكتر من 5 الاف شخص وبالتالي ثؤثر في الراي العام، موضحا أن المشكو في حقه كتب كلاما مرسلا لا يستند الي اي دليل او معلومات وهي معلومات بهدف اثارة البللبة ونشر الشائعات وتشويه سمعة اتحاد الكرة والنظام الجديد بتوزيع التذاكر، فضلا عن تلميحات أهانت اتحاد الكرة.