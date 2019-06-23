أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يُغرم صحفي 15 ألف جنيه بسبب فيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يُغرم صحفي 15 ألف جنيه بسبب فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، التوصية بتغريم وجيه الصقار الصحفي بالأهرام، 15 ألف جنيه في الشكوى المُقدمة ضده من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، لتناوله على صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبًا وقذفًا واضحًا وصريحًا في حقه وحق الوزارة.

وقالت اللجنة في توصيتها إن ما نشر لا علاقة له بالنقد وما نشر تنال من الشاكين وتسيئ إليهم، فضلًا عن استخدام عبارات لو صحت لحطت من شأن صاحبها واوجبت احتقاره في وطنه وأوجبت المسائلة القانونية.