أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج بمصر الجديدة وتحويله إلى سوق نموذجي أكد خلالها على سرعة الانتهاء منه، مشيراً إلى أن تطوير السوق يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير كافة الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170 سوق تقريباً وإعادة إستغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من االباعة مع تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه.

وأضاف المحافظ بأن السوق يتسع لحوالي 126 محل لتجميع كافة الباعة بالمنطقة المحيطة، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه .

وأكد المحافظ على رئيس الحي بإلتزام الباعة حالياً بأماكنهم المخصصة لهم، لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم .

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صاير نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة .