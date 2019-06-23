شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو» تبدأ تنفيذ «مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو في تنفيذ مشروع حول «مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة ودورها في تعزيز مجتمع المعلومات في الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة»، في إطار مساهمة برنامج وميزانية منظمة اليونسكو لعامي 2018 – 2019.

وبحسب بيان، الأحد، يهدف المشروع إلى تعزيز برمجيات المصادر المفتوحة وأهميتها للدول النامية، وتشجيع إنتاج ونشر البرمجيات مفتوحة المصدر، ورفع الوعي بأهمية تعليم البرمجيات مفتوحة المصدر لضمان وصولها لجميع المواطنين، ونشر رؤية الأمم اليونسكو في مجال البرامج مفتوحة المصدر المجانية، ورفع المستوى المعيشي من خلال البرامج مفتوحة المصدر وخاصة المرأة المهمشة والشباب وذوى الإعاقة، وكذا تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزويدهم بالدعم اللازم ليتوسع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وبناء مجتمع مستدام للمستخدمين والمطورين في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر.

وتتضمن مراحل المشروع تنظيم ندوة وطنية، الاثنين 24 يونيو، حول «مستقبل البرمجيات مفتوحة المصدر في البلدان النامية ودورها في التنمية المستدامة، ودورة تدريبية حول» تطبيقات البرامج مفتوحة المصدر«، بمشاركة قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات من مختلف المحافظات، والمركز القومي للإعاقة، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز القومي للمرأة، وهيئة تنمية صناعة المعلومات (ITIDA)، والجمعيات الأهلية، وجمعية الاتصال، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ( (Open Egypt، ومستشار وزير الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية.