شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي يشهدان افتتاح مستشفى الأطفال الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقهما الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٥ من يونيو الجاري.

تبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور عدد من الوزراء والسادة نواب رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين قد تم الإنتهاء منها بتكلفة تجاوزت ٩٠ مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن.

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وقد تم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة.

ويذكر أن جامعة عين شمس أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الإعمار بكلية طب عين شمس في عام ١٩٨٤ ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص .

ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يف باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي ويضاهي المستويات العالمية.

وبالنسبة لمستشفى الأطفال الجديد، أوضح المتيني أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه، وجاري العمل حاليًا في المرحلة الثانية وهي تجديد المستشفي القديم وعودتة إلى تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضي ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال وجراحاتها إلى ٦٥٠ سرير بانتهاء الثلاث مراحل في عام ٢٠٢٢ .