شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الغفار»: لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، صباح اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية، والدكتور عماد حجازي، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أعلن الوزير عن موافقة البرلمان على قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار كهيئة مستقلة تستطيع إدارة أموالها بشكل يحقق أهداف إنشائها، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل المشروعات البحثية التي تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع، وكذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، مطالبًا بسرعة وضع خريطة واضحة للخطة البحثية للعام المالي القادم تتضمن كافة التخصصات والمشروعات البحثية المقرر تنفيذها في السنة المالية الجديدة.

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كما وجه د. عبدالغفار بضرورة مراجعة آليات التحكيم وضوابط اختيار المحكمين لتقييم المشروعات البحثية المقدمة للصندوق.

ووافق المجلس على تمويل 15 مشروعا في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية، و10 مشروعات في دعم الأبحاث، ومشروع لشباب الباحثين.

وأحيط المجلس علما بتضمين مجال الذكاء الاصطناعي في التعاون المصرى الأمريكي، والتعاون المصرى البريطاني. وكذلك بالتعاون بين مركز النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة والصندوق باستخدام الجهاز الآلي فائق السرعة.

كما أحيط المجلس علمًا بعقد ورشة عمل لبرنامج التعاون المصرى الأمريكي بعنوان (ابتكار مصر) خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.