شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بـ«إعلام جنوب الوادي» تحصل على الماجستير عن «توظيف المنظمات الدولية لوسائل التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت الباحثة أمل زكريا، على درجة الماجستير بكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع. Advertisements وحملت الرسالة عنوان «توظيف المنظمات الدولية لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها». ناقش الرسالة الدكتور فوزي عبدالغني، عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية، وأشرف عليها الدكتورة هالة نوفل عميدة كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد محفوظ وكيل إعلام جنوب الوادي. باحثة بـ«إعلام جنوب الوادي» تحصل على الماجستير عن «توظيف المنظمات الدولية لوسائل التواصل» حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس وأقارب وزملاء وأصدقاء الباحثة، وقدموا لها التهاني بعد إعلان النتيجة.

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