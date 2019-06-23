شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُقرر الطعن على حكم السماح ببثّ «LTC» والترخيص للقناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس بإعادة بث قناة «LTC» والترخيص للقناة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه سيتم إعداد مذكرة قانونية لتفنيد الحكم أمام الإدارية العليا، لاسيما وأن حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة.

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وقد أقامت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة «Ltc»، دعوى تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية وإلزام الجهة الادارية المصروفات، واختصمت الدعوى رقم 26480 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظم الإعلام.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد قرر وقف بث قناة «LTC» الفضائية لاتهام القناة بارتكاب بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأصدر المجلس قرارًا بوقف برنامج «المشاغبة» لمدة أسبوعين، بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق، كما أحال المجلس مقدمي ومعدي برنامجي «صح النوم، وكلام في الكورة» وكذلك مدير القناة للتحقيق، نظرًا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.