شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يغرّم صحفي 10 آلاف جنيه بعد شكوى اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوصية بتغريم الصحفي أحمد درويش 10 آلاف جنيه، لنشره أخبارًا مفبركة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تُسيء لاتحاد الكرة ونظام بيع تذاكر أمم إفريقيا، وإلزامه بكتابه اعتذار على صفحته وتوجيه إنذار نهائي بغلق الصفحة حال تكرار المخالفات.

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وجاءت التوصية، الأولى من نوعها ضد صفحة شخصية، عقب اجتماع لجنة الشكاوى اليوم برئاسة جمال شوقي عضو المجلس ورئيس اللجنة، للتحقيق في شكوي اتحاد كرة القدم ضد صفحة احمد درويش رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة علي شاشة قناة النهار الشخصية، إذ وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول علي تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الافريقية.

وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحا وتلميحا لكنها تشير لرئيس المجلس ونائبة وقالت الشكوي أن المشكو في حقه تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضاءه.

وقالت اللجنة في توصيتها إن صفحة درويش تخضع للقانون لأن متابعيه اكتر من 5 الاف شخص وبالتالي ثؤثر في الراي العام، موضحا أن المشكو في حقه كتب كلاما مرسلا لا يستند الي اي دليل او معلومات وهي معلومات بهدف اثارة البللبة ونشر الشائعات وتشويه سمعة اتحاد الكرة والنظام الجديد بتوزيع التذاكر، فضلا عن تلميحات أهانت اتحاد الكرة.