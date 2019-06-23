شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تطلب تقريرًا مفصلًا عن «الإسكان الاجتماعي» وأسباب تأخير التسليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتقديم تقرير مفصل للجنة الإسكان بالبرلمان، بحصر عدد مشروعات الاسكان الاجتماعي التي تم تنفيذها مرفق به جدول زمني يوضح مواعيد التسليم.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى نظراً لأن أغلب مشروعات الإسكان بها مشاكل في التسليم، الأمر الذي سينعكس على الصورة المشرفة التي بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعى.

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وقال «والي» إن هناك تباطؤ في الإجراءات والاستعلام وإجراءات تسليم الوحدات لمشروعات الاسكان الاجتماعي، وهو ما يتطلب إعادة تغيير آلية تسليم الوحدات السكنية من خلال ضوابط ميسرة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتماماتها بالشباب .

وأوضح النائب خالد عبدالعزيز، صاحب طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الاسكان الاجتماعي، أنه تلقى شكاوي كثيرة من المواطنين، لافتا إلى أن التأخر يأتي من سلبيات وآليات البحث عن المواطن، والتي تقوم بها البنوك عن طريق شركات الاستعلام المتعاقدة مع البنوك التي تتباطئ بشكل غريب، مما يحبط أحلام وآمال معظم الشباب المتقدم لحجز هذه الوحدات، وأن هذه البنوك والشركات لا تقوم بدورها بشكل صحيح ولا تعي أهمية هذه الشقة بالنسبة للشباب المتقدم ومدي أهمية هذه الشقق لهم وبمستقبلهم.

وطالب عبدالعزيز بضرورة تغيير آليات الحصول على تلك الوحدات، مطالبا بالتيسير على الشباب، طالما أن هناك رقابة لاحقة بناء على قانون الإسكان تمنع البيع أو الإيجار، أو التصرف القانوني فيها بأي شكل من الأشكال القانونية.

كما طالب النائب بضرورة وضع برنامج زمني لاستلام المواطن المتقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي، وضرورة محاسبة صندوق الإسكان الاجتماعي لهذه البنوك وشركات الاستعلام، التي تكون سببا في تأخير الاستلام للمواطن وعدم التعامل معها مره أخرى.