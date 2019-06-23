شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يوصي بتغريم صحفي 15 ألف جنيه بعد شكوى نائب وزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوصية بتغريم صحفي بالأهرام، 15 ألف جنيه، في الشكوى المقدمة ضده من الدكتور، محمد عمر، نائب وزير التعليم، لتناوله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، ما اعتبره نائب الوزير «سبا وقذفا» واضحا وصريحا في حقه وحق الوزارة.

وقالت اللجنة في توصيتها إن ما نشر لا علاقة له بالنقد، وما نُشر تنال من الشاكين وتسيئ إليهم، فضلا عن استخدام عبارات لو صحت لحطّت من شأن صاحبها وأوجبت احتقاره في وطنه وأوجبت المسائلة القانونية.