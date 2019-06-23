شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد مقلب الفدان بالشرقية لإنشاء محطة وسيطة لتحسين منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد مقلب الفدان بمنيا القمح، لمتابعة إجراءات تجهيز الموقع تمهيداً لتسليمه للهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطة وسيطة وخط غربلة مطور، وذلك بعد الانتهاء أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة ومخلفات البناء ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لبدء تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة .

وأشادت الوزيرة بحجم العمل المبذول بالمقلب ونقل القمامة أولاً بأول والتخلص الآمن منها والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي والبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بعد أن تم إختيار الموقع لإنشاء محطة وسيطة بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الشرقية .

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة تفقدية بمقلب الفدان بمنيا القمح

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة تفقدية بمقلب الفدان بمنيا القمح

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة تفقدية بمقلب الفدان بمنيا القمح

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة ، مشيراً إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة ومخلفات البناء أولاً بأول من مقلب الفدان بمنيا القمح والتخلص الآمن منها من خلال نقلها للمدفن الصحي بالخطارة وذلك لتجهيز الأرض لإنشاء محطة وسيطة وخط غربله مطور لتحسين منظومة النظافة.