شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات النواب» تناقش ضعف شبكات المحمول في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، جهاز تنظيم الاتصالات بتحرك سريع وعاجل لمعالجة ضعف شبكات المحمول الأربع في محافظات مصر.

وقال وهدان، في طلب إحاطة مقدم منه حول ضعف شبكة المحمول في بورسعيد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأحد، إن شبكات المحمول ضعيفة على مستوى محافظات مصر وليس بورسعيد فقط، وهو ما يتطلب تحركا سريعا وعاجلا من جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الضمانة الأولي لحصول المواطنين على حقوقهم.

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وطالب وهدان بضرورة تقوية الشبكات في الطرق الجديدة، مثل محور 30 يونيو، وهو ما يستوجب تقديم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة واضحة للبرلمان بشأن رفع كفاءة شبكات المحمول في الطرق الجديدة باعتبارها شريان مهم لربط محافظات مصر يبعضها.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، إنه بداية من شهر أغسطس المقبل، سيقوم الجهاز بإصدار تقرير شهري حول جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، وسيتم إعلانها للجمهور، واضاف أن هذه التقارير سيتم بناء عليها محاسبة الشركات على جودة الخدمة المٌقدمة، مع وضع في الاعتبار العوامل الخارجة عن إرادة الشركة كالأمطار على سبيل المثال.

وتابع أن مصر لديها بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات، وهو ما سيساعد الحكومة على التحول للمجتمع الرقمي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ما يتم تنفيذه بالفعل، بدليل حجم المجهود الذي ظهر في بطولة الأمم الأفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .