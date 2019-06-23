شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الأعلى للثقافة» يُعلن الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس د. هشام عزمي، اكتمال النصاب القانونى بالاجتماع؛ حيث حضر أربعين عضوًا من إجمالى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين يبلغ عددهم خمسين عضوًا، ثم واصل حديثه مرحبًا بالحضور الكريم، وأشار إلى أهمية الحدث مؤكدًا أن جوائز الدولة هي الأعرق بين سائر الجوائز الأخرى، على المستويين المحلى والعربى، كما أنها تمثل فرصة لكى يحصد المفكرين والمبدعين والمثقفين، ما جنوه من ثمار الأدب والعلم والثقافة والإبداع.

فيما جاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التشجيعية كالأتى:

أولًا الفنون:

التصوير: أسماء النواوى، النحت: نجيب معين، التأليف الموسيقى: حجبت، الإخراج المسرحى: تامر كرم أيوب مصطفى، التأليف المسرحى: حجبت، العمارة وعمران الثقافة: المبانى الثقافية ومحيطها العمرانى: محمد عبدالحميد محمد عبيد، الموال الشعبى (أداء- جمعا- دراسة): حجبت، إخراج الفيلم الوثائقى الطويل: حجبت.

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ثانيًا الآداب:

دراسة تطبيقية في السرد العربى: علاء عبدالمنعم إبراهيم غنيم عامر، تحليل لغوى لنص أدبى: حجبت، ديوان شعر فصيح: عبدالرحمن مصطفى مصطفى مقلد، ديوان شعر عامى: كامل كمال كامل أحمد مبروك، رواية تاريخية: أحمد محمد سعد الدين إسماعيل، مجموعة قصصية قصيرة جدا: محمد أحمد حسن الحدينى، إخراج فيلم أطفال لرسوم متحركة من 3: 10 دقائق: حجبت، ترجمة كتاب في أحد الأعمال الإبداعية: حجبت.

ثالثًا العلوم الاجتماعية:

علم الإجتماع: حجبت، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: حجبت، الفلسفة وعلم النفس: حجبت، الإعلام: حجبت، الآثار: حجبت، الثقافة العلمية: حجبت، التربية: حجبت.

رابعًا العلوم الاقتصادية والقانونية:

اقتصاديات صناعة السياحة في مصر: حجبت، استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر بين الواقع والمأمول: حجبت، نظم سياسية: رابحة محمد سيف الدين نجم الدين علام، نظم سياسية دولية: حجبت، الشريعة الإسلامية: أحكام الفقة الإسلامى وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد: حجبت، القانون الدولى العام: اصلاح منظمة الأمم المتحدة: حجبت، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان: رامى متولى عبدالوهاب إبراهيم، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز: حجبت.