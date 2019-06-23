شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بنقل المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة في موكب عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل بمشروع مصر الحضاري بالمتحف المصري الكبير، وضمان إدارته وتشغيله طبقاً للمعايير العالمية، مشدداً على الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع، وبمراعاة إبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية خلال العرض المتحفي، وكذا الالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ وحُسن إدارة الموارد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، الأحد، مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث عرض وزير الآثار تطورات عملية إنشاء المتحف، بما في ذلك أعمال التشطيبات والتجهيزات، والاستعداد لمرحلة استقبال وعرض القطع الأثرية، والقاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية، مؤكداً أن منظومة العمل تسير على نحو متكامل، ووفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية، ومشيراً إلى أنه من المقرر انتهاء العمل وافتتاح المتحف نهاية عام 2020.

كما عرضت وزيرة السياحة استراتيجية الوزارة للحملة السياحية الترويجية لمصر لعام 2020، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أهم المحاور الرئيسيّة للحملة، وأن الوزارة خصصت جزءاً عن المتحف الكبير في كافة الأجنحة السياحية التي تشارك بها مصر في مختلف دول العالم.

في سياق متصل، عرض وزير الآثار خطة الوزارة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث وجه الرئيس بإتمام تلك العملية في موكب عالمي يليق بعظمة الحضارة المصرية، كما وجه بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وببحيرة عين الصيرة.