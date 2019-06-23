شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولة استمرت ٥ ساعات بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، والتى استمرت نحو ٥ ساعات، رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وكذا جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وهى(القانون الدولى – الدراسات العليا– السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى، وتبلغ إجمالى مساحة المشروع 128فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وتفقد الوزير منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية– الحديقة المركزية – المسجد –الكنيسة – المسرح الرومانى –الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات –مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).