شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولتي تهريب أدوات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولتي تهريب كمية من أدوات التجميل والشعر الطبيعي المستعار.

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وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريحات الأحد، إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من الإمارات، وبتفتيش حقائبها تم العثور على 708عبوات أدوات تجميل.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 11 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم (3) بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي.