شكرا لقرائتكم خبر عن «التحرير» تعلن توقفها عن العمل بعد شهرين بسبب تعطل موقعها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مؤسسة «التحرير» في بيان لها الأحد تلّقت «المصري اليوم» نسخة منه، إنها ستتوقف عن العمل بعد شهرين من الآن لعدم تمكنها من الوفاء باحتياجات العاملين بها، وذلك بعدما تعرض لحين الموقع الإلكتروني لـ«الحجب»، حسبْ وصف المؤسسة.

وأكدت المؤسسة، في البيان، «تَمسكها بكل العاملين بالشركة، مُقدرين كل حقوقهم المشروعة، إلا أن توقف عمل الموقع، جعلها تتخذ هذا القرار بعد تحملها كل الحقوق المالية للعاملين والالتزام بمستحقاتهم طوال فترة العمل، رغم عدم وجود عائد مادي».

كان الموقع الإلكتروني لمؤسسة «التحرير» قد توقف عن العمل منذ 9 مايو الماضي، إذ أخطرت إدارة الموقع الالكتروني كل الجهات الصحفية والإعلامية، لمعرفة أسباب تعطُل الموقع الإلكتروني، لكن لم يتم تحديد السبب إلى الآن.