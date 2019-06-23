شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة بمدينة العلمين الجديدة، برفقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال «الجزار»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: «جار تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ26، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، موضحاً أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة».

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وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ووضع جداول للوقوف على معدلات التنفيذ اليومية والأسبوعية، قائلا: «نحن ملتزمون أمام الرئيس بمواعيد محددة للتنفيذ».

ووجه الوزير بصرف المستحقات المالية للمقاولين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم أداء شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات المختلفة المسندة إليها من الوزارة.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وتفقد الوزير منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وجارٍ الإعداد لطرح بيع عدد من الوحدات بالمرحلة الأولى.