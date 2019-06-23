بسبب 100 جنيه.. مسجل خطر يمزق صديقه بـ4 طعنات في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة، التحقيق مع مسجل خطر مزق صديقه بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، بسبب خلاف بينهما على مبلغ 100 جنيه اقترضها المتهم من القتيل.

تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب ملقاة على سلم أحد العقارات بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن القتيل مصاب بـ4 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وأنه مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، سرقة وضرب.

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شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وأفادت التحريات برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، أن مسرح الجريمة عقار يسكن به صديق القتيل وأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم اقترض من المجني عليه مبلغ 100 جنيه وعندما طالبه الأخير به ماطله في رده ويوم الواقعة توجه الي منزل صديقه لمطالبته برد المبلغ فقابله المتهم بوابل من السباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أنهاها المتهم بعدما استل سكين وسدد به 4 طعنات لصديقه ثم دفعه خارج الشقة لتسقط جثته علي سلم العقار.

كانت نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة في إلقاء القبض عليه بعد قرابة ساعة من ارتكابه الجريمة، بمواجهته أقر بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتمت احالته الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق.