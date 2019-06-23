محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة أكتوبر أول، اليوم الأحد، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام 2 منهم بتنفيذ جريمة سرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير والباقين بشراء المسروقات.
وجهت النيابة للمتهمين الرئيسيين تهمة السرقة، بينما وجهت للثلاثة الآخرين تهمة شراء متحصلات جريمة سرقة.
وكشفت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء جريمة سرقة فيلا سلمى أحمد شوبير، كل من "أ. ح."، ٣٠ سنة، و "أ. ا."، ٢٧ سنة، الشهير بـ"بوحة"، واللذان استوليا على مصوغات ذهبية وقطع ماسية وكاميرا و3 ساعات وكمية من الملابس كما تبين من التحريات برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر ان المتهمين صعدوا إلى الفيلا عن طريق التسلق، واستولوا على المبلغ المالي ومشغولات ذهبية وسوليتير من الفيلا.
كانت المعاينة الأولية داخل الفيلا والغرفة المسروقة، كشفت سلامة المنافذ من أبواب ونوافذ، إضافةً إلى فتح الخزينة بطريقة مشروعة بمفتاحها، ولم تسفر المعاينة عن وجود أي آثار عنف أو تحطيم في قفل الخزينة أو أي من أبواب الفيلا.
وبعد أيام من التحر والفحص نجح فريق البحث بقيادة المقدم إسلام االمهداوي رئيس مباحث أكتوبر في تحديد هوية المتهمين وترأس قوة أمنية ضمت الرائد محمد الصعيد، ونجحت في ضبط المتهمان اللذان أرشدا عن مكان بيع المسروقات لدي 3 عملاء بمنطقة إمبابة فألقى القبض عليهم وأرشدوا عن القطع الذهبية والماسية التي اشتروها من المتهمين.
كشفت التحريات أن مشتري المسروقات سيئ النية فأمرت النيابة بحبسهم، وحبس المتهمين الرئيسيين على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم 3 متهمين بشراء المتحصلات.. حبس 5 أشخاص في سرقة فيلا ابنة "شوبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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