حبس شخصين وإخلاء سبيل آخر في واقعة إصابة طفل برصاصة "طائشة" في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، في واقعة إصابة طفل برصاصة "طائشة" أمام منزله في عين شمس، بتجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهما آخر في القضية.

وكشفت التحقيقات أن الطفل "عمار. ي" 9 سنوات أصيب برصاصة في رأسه ومازال يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة وكشف هوية المتهمين.