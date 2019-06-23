عاطل الطالبية اغتصب مريضة ذهنيا شهرا.. وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

عقد المتهم باغتصاب فتاة قاصر في منطقة الطالبية، اليوم الأحد، قرانه عليها داخل سراي النيابة العامة بعد اعترافه بارتكابه الجريمة واستدراجها إلى منزله ومعاشرتها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه استغل تواجد المجني عليها بمفردها في ميدان الجيزة ومن حديثه معها أدرك أنها تعاني من قصور ذهني، فاصطحبها برفقته إلى منزله بمنطقة الكنيسة وما أن انفرد بها قام بمعاشرتها وإفقادها عذريتها واستمر في معاشرتها معاشرة الأزواج حتى طردها من منزله، ثم فوجئ بإلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة فعرض الزواج منها وتم عقد قرانهما داخل النيابة بولاية من والدها كونها قاصرًا؛ حيث سيتم تحرير عقد في الشهر العقاري بالزواج لحين إتمام السن القانوني.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغا من "ش. م."، ٥٠ سنة. سائق، وابنته "إسراء"، ١٧ سنة، بتعرض الأخيرة للاغتصاب.

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وجاء في البلاغ أن ابنته خرجت من المنزل منذ شهر مضى، ولم تعد وعند عودتها أخبرته أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه بمنطقة الكنيّسة وعاشرها جنسيا لمدة شهر.

وبالتحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم يدعى "أحمد. ح"، ٤٢ سنة عاطل، سابق اتهامه في قضيتي مخدرات وضرب.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأنه التقى المجني عليها بميدان الجيزة واستدرجها لمنزله مدعيا عطفه عليها ومعاملتها كابنته حتى تعدي عليها، وأفقدها عذريتها واستمر في معاشرتها لمدة شهر ثم أطلق سراحها من منزله.