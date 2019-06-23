التعليم: مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين انتهت آخر مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من معلمي العقود المؤقتة، اليوم الأحد، أمام ديوان الوزارة؛ للمطالبة بتجديد عقودهم، موضحة أن المسابقة منذ الإعلان عنها، كان هدفها الاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام "العقد المؤقت" خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/ 2019، وانتهت بتاريخ 31 مايو 2019.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة، والعقود التي وقع عليها المعلمون تنص على أنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية، وتفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة، ستراعي الاستعاني بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة المشار إليها.

ونظم عدد من معلمي العقود المؤقتة، وفقة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد؛ للمطالبة بتجديد التعاقد معهم بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

Advertisements

وأجرت وزارة التربية والتعليم، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمين أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

ولفت المعلمون إلى أن عددهم يصل إلى 36 ألف معلم، مروا بجميع مراحل المسابقة التي عقدتها الوزارة، من تقديم الأوراق، واجتياز الاختبارات، لسد العجز بالمدارس، ولا يعقل أن يعملوا لمدة شهرين فقط، مطالبين بتوقيع عقود عمل جديدة مع الإدارات التعليمية التابعية لها، خلال العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

وأشاروا إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

اقرأ أيضًا:

معلمو العقود المؤقتة يتظاهرون أمام "التعليم" للمطالبة بتجديد عقودهم.. والوزارة تعلق