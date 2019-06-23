السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء المالية والبترول والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء البترول والمالية والداخلية. أكد السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول موقف الاستكشافات الجديدة بمجال البترول والغاز، بحسب قناة "إكسترا نيوز". كما وجه الرئيس بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشافات في مجال البترول والغاز، ومواصلة استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

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