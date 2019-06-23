جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أدوات تجميل وشعر طبيعي مستعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولتي تهريب كمية من أدوات التجميل والشعر الطبيعي المستعار.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من الإمارات، وبتفتيش حقائبها تم العثور على 708عبوات أدوات تجميل.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 11 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم (3) بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي.