برلمانية تكشف طرق تمويل صندوق الاستثمار الخيري للتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، سيخضغ لقانون منفصل ينظم عمله موارده، موضحة أن القانون يهدف لدعم عجز الموازنة بمجال التعليم.

وأضافت "نصر" في تصريح لمصراوي اليوم الأحد، أن الصندوق يهدف لضمان تحسين أحوال المعلمين من خلال مكافأت تصرف للمتميزين منهم، وكذلك توفير دورات تدريية لتحسين قدراتهم، بالإضافة لاستخدام بعض التجارب التي توقفت أو أصبحت مهددة بالفشل، بحسب تصريحاتها.

وأوضحت أنه يوجد العديد من الطرق لتمويل الصندوق، سواء من بعض موازنات مؤسسات تابعة للدولة، أو فرض نسب معينة من أمور عديدة مثل جزء من الرسوم التابعة للتعليم، أو المدارس خاصة"، مشددة على ضرورة أن يكون له قانون ينظم موازنته وعمله، وعدم الاقتصار فقط على اللائحة التنفيذية.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن تعريف "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، إضافة إلى خضوعه لإشراف الرقابة المالية.