مصر | النيابة تأمر بدفن جثة سيدة مجهولة الهوية في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بدفن جثة سيدة مجهولة الهوية في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سيدة عثر عليها مقتولة وملقاة في القمامة بأحد شوارع منطقة الزيتون، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

وأمرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحرى حول الواقعة لكشف هوية المجني عليها، وضبط مرتكبى الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة ولا يوجد معها أى أوراق رسمية تثبت هويتها، فانتقل رجال المباحث للمكان وتبين أن الجثة داخل حقيبة وبها طعنات متفرقة فتم نقل الجثة إلى المستشفى فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.