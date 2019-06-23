مصر | بعد زواجه منها داخل النيابة.. إخلاء سبيل المتهم باغتصاب فتاة الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زواجه منها داخل النيابة.. إخلاء سبيل المتهم باغتصاب فتاة الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم في واقعة اغتصاب فتاة "قاصر"، تبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك بعد أن اتفق المتهم مع والد الفتاة، بعقد قرانه عليها داخل سراي نيابة الطالبية، بعد اعترافه بجريمته واستدراجها إلى منزله ومعاشرتها عده أيام، ومن المقرر توثيق العقد في الشهر العقاري فور خروجه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق حبس المتهم في واقعة التعدي واحتجاز فتاة قاصر بمنطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض فتاة "القاصر" وتبلغ من العمر 17 عامًا اتهمت عاطلا باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها

وفتحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، مع عاطل تمكن من اغتصاب فتاة "قاصر" تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث استدرجها لمنزله بمنطقة الطالبية بحجة مساعدتها للبحث عن العمل، وقام باغتصابها.