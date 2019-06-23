مصر | "من بينها نصف سيدة".. العثور على 3 جثث بالجيزة والجاني "مجهول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من بينها نصف سيدة".. العثور على 3 جثث بالجيزة والجاني "مجهول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم مرور أكثر من 30 يوما، مازال رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يواصلون جهودهم لكشف ملابسات العثور على 3 جثث مجهولة، بـ 3 مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة، فلم يكن الأمر سهلا على أهالي المحافظة أو رجال المباحث الجنائية، عند مشاهدتهم الجثث خاصة عندما تكون الجثة لسيدة مقطعة إلى أجزاء، أو لطفلة بها أثار تعذيب، أو أخري لم يتم التعرف على سبب وفاتها.

وشكلت فرق بحث لفحص الجثة، ومكان العثور عليها، والبصمة الوراثية للجثة المعثور عليها، مكونة من رجال المباحث الجنائية والأدلة الجنائية، تنسيقا مع الطب الشرعي، لكشف ملابسات تلك الجرائم، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الأخيرة، وترصد بوابة الخليج 365 تلك الجرائم.

"في ظروف غامضة".. العثور على جثة فتاة في موقع تحت الإنشاء بأكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة عشرينية، بموقع تحت الإنشاء، دائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة فتاة بموقع دار مصر " تحت الإنشاء"، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بحوزتها أيه أوراق تفيد هويتها، وتبين عدم وجود أيه طعنات أو آثار خنق بالجثة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

"البطن والرجلين".. العثور على نصف جثة لسيدة بقطعة أرض زراعية في الطالبية

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض زراعية، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الطالبية، والنقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، وتبين أن الجثة لسيدة، وتم التحفظ على الجثة، وكاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة.

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وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن الجثة المعثور عليها بمنطقة الطالبية، كانت عبارة عن النصف الأسفل من جثة سيدة، "البطن والرجلين" وكانت متواجدة داخل حقيبة، بمنطقة أرض البحر.

"أثار تعذيب وملابس شفافة".. العثور على جثة طفلة بقطعة أرض مهجورة في الهرم

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة مقتولة وملقاه داخل قطعة أرض فضاء ومهجورة بطريق المنصورية، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ وعثر على جثة الطفلة ترتدى ملابس شفافه وعلى جسدها أثار كدمات، وتعذيب بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الطفلة مجهولة الهوية، وعمرها يتراوح مابين 5 إلى 7 سنوات، موضحا أن كاميرات المراقبة، المركبة بمكان العثور على الجثة، لم ترصد الشخص الذي ألقى بالجثة، لبعدها عن مكان الأرض.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة، بينت تعرضها للتعذيب قبل وفاتها، وأنه لم يعثر بجثة الطفلة على أيه طعنات بسلاح أبيض، أوطلقات نارية، أو تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي، مشيرا، إلى أن فريق البحث المكلف بالقضية يواصل فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الطفلة المعثور على جثتها، وكشف ملابسات الجريمة.

خبير أمني يكشف مراحل فك طلاسم العثور على جثة مجهولة

ومن ناحية أخري قال خبير أمني الذي رفض ذكر اسمه، أنه في حالة العثور على جثة أدمية أو أشلاء جثة أدمية، يتم رفع بصمات الجثة من بعض الأجزاء المعثور عليها، واستخدام الأجهزة الحديثة والمعمل البيولوجي، لسهولة التوصل إلى صاحب الجثة المجهولة، وفحص مكان العثور على الجثة لبيان عما إذا ارتكبت الجريمة بمكان العثور على الجثة، أو أنه تم التخلص منها بالمكان، فضلا عن فحص أظافر وشعر وملابس المجني عليه، وأخد عينة دم من مكان الجريمة إذا عثر عليها، ومن المجني عليه لتحديد فصيلة الدم، الخاصة به، والتوصل لهويته.

وأضاف أنه معاينة جثة المجني عليه وعدد الطعنات وطريقة القتل، تعطي تصورا إذا كان مرتكب الجريمة شخص واحد أو أكثر، وتصورا إذا كان القتل بدافع الانتقام، أو خلال تشاجر بين الجاني والمجني عليه، موضحا أن فحص بلاغات التغيب تساعد رجال المباحث في التوصل لهوية صاحب الجثة المجهولة.

وأشار أنه بمجرد التوصل لهوية المجني عليه يتم فحص علاقاته، وإذا كانت توجد خلافات له مع آخرين، ومشاهداته قبل وقت اختفائه، حتي يتم التعرف على مرتكب الجريمة، وإعداد الأكمنة اللازمة للقبض عليه، ومواجهته.