مصر | "خنق وضرب".. كواليس مقتل سائق على يد عاطل وحداد في الوايلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنق وضرب".. كواليس مقتل سائق على يد عاطل وحداد في الوايلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها، في واقعة مقتل سائق خنقا على يد عاطل وحداد فى منطقة الوايلى.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية في أقوالهم أمام النيابة أنهما قرروا سرقة المجني عليه، ويوم الواقعة بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، حيث قاما بالاتصال به والذهاب إليه وعندما طرقوا الباب قاموا بالاعتداء بالضرب عليه، وعند مقاومته لهما قاما أحدهما بأخذ وساده من الغرفة وقاما بكتم أنفاسه حتى لا يتمكن من الحركة ثم بعد ذلك بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاما بعد ذلك بركله وضربه ليتأكدوا من وفاته.

وأضافا المتهمان أنهما قاما بسرقة المنقولات الخاصة بمسكنه وسرقة مبلغ مالي.

وجاء فى مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل أربعينى وبها سحجات وكدمات بالجسد والوجه كما يوجد أثار خنق حول الرقبة.

Advertisements

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة، ومعرفة حدوثها وإرسال بيان الصفة التشريحية لإرفاقه بملف القضية ودفن الجثة عقب ذلك.

البداية عندما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة متوفي داخل شقة.