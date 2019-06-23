مصر | "حطيت إلى سرقته فوق السطح".. اعترافات سارق صديقه بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حطيت إلى سرقته فوق السطح".. اعترافات سارق صديقه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف عامل بسرقة صديقة بدائرة قسم حلوان بعد أن أضرم النيران فى المسكن، وفر هاربا مستغلا غياب صديقه عن منزله فى وقت العمل، وتمكن رجال المباحث برئاسة المقدم هانى ابو علم رئيس مباحث حلوان من ضبط الجانى بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل ورؤيته بأحدها، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد عاكف مفتش مباحث القسم اعترف المتهم قائلا: "كان قايلى أنه معاه 25 ألف جنيه، استنيت لحد ما طلع الصبح ودخلت الشقة من الشباك ومالقتش غير 2000 جنيه وموبايل، خبتهم فوق السطوح عنده لحد ما الدنيا تهدا"، موضحا أنه قام بذلك بدافع الاحتياج إلى المال فقط.

وتعود الواقعة عندما أخطرت نجدة قسم دائرة حلوان بنشوب حريق بأحد المساكن دائرة القسم، وعلى الفور قام اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بإرسال 3 سيارات، وتبين أن الحريق ببعض المحتويات بغرفة داخل المنزل، وتم إخماد الحريق، وعند تبين شبهه جنائية بالحادث، قامت مباحث القسم بتفريغ كاميرات المراقبة، والتى تبين منها تواجد صديق المحنى عليه فى محيط السكن دون سبب يذكر، وبمناقشته اعترف بإضرامه النيران فى الغرفة، لمحو الشبهة عنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.