مصر | تجديد حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب شركة لإلحاق عمالة بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه نظير توفير عقد عمل لهم بإحدى الدول العربية، بنطاق قسم شرطة الهرم.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة النصب على عدد من المواطنين، من خلال صاحب شركة لالحاق العمالة في الخارج، والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه نظير توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية.

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تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من 3 أشخاص يفيد تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

ّوأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها صحة الواقعة وتبين قيام صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ويدعى " إ. ع "، بالاستيلاء على المبالغ المالية بحجة توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ولم يلتزم بذلك، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة.