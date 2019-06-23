مصر | إصابة طفل برصاصة طائشة خلال مشاجرة بين عائلتين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة طفل برصاصة طائشة خلال مشاجرة بين عائلتين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية عندما تلقت مباحث عين شمس بلاغا عن وقوع مصاب نتبجة مشاجرة بين عائلتين بمنطقة مساكن عين شمس وعندها ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية، مما تسبب فى إصابة طفل برصاصة طائشة في رأسه.

تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع 3 أشخاص، تشاجروا بالأسلحة النارية، مما تسبب في إصابة طفل برصاصة طائشة في رأسه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المجنى عليه "عماد.ن" 9 سنوات، كان يلعب فى الشارع بمنطقة مساكن عين شمس، وتصادف وقوع المشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين تبادلوا إطلاق النار، فاصابت رصاصة طائشة فى رأس المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى، ولا يمكن استجوابه حاليا نظرا لخطورة حالته.

