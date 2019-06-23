مصر | النيابة تأمر بحبس عاطل تعدى على فتاة "قاصر" 4 أيام بالطالبية

وكانت قد فتحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، مع عاطل تمكن من اغتصاب فتاة "قاصر" تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث استدرجها لمنزله بمنطقة الطالبية بحجه مساعدتها للبحث عن العمل، وقام باغتصابها.

حيث توجهت الفتاة إلى منزلها واصطحبت والدها، وتوجها معا إلى قسم شرطة الطالبية، وأبلغ الأب تفاصيل الواقعة للمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث وتحري، وتمكنت من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهم.

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ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من "شعبان م" 50 سنة، سائق ومقيم ببولاق وابنته وتبلغ من العمر 17 سنة.

وقال الأب أن ابنته خرجت من المنزل منذ أيام، وعند عودتها أخبرته أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه وقام باغتصابها، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب مفتش المباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال الفحص وتتبع خط سير الفتاة، أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين مخدرات وضرب، وعلي الفور تم القبض عليه، جري تحرير، محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، للتحقيق.