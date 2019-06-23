مصر | حجز طعن محافظ المنوفية السابق على حكم سجنه للحكم 10 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز طعن محافظ المنوفية السابق على حكم سجنه للحكم 10 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، نظر الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط على حكم سجنه 10 سنوات مشدد وغرامة 15 مليون جنيه لجلسة 10 نوفمبر للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات مشدد لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه.

كان النائب العام أحال المحافظ السابق وآخرين إلى الجنايات، وذلك لأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألفا من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة.