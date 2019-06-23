مصر | " رمى ورق جرائد".. التحقيق مع عامل أشعل النيران فى شقة زميله بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " رمى ورق جرائد".. التحقيق مع عامل أشعل النيران فى شقة زميله بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حلوان، التحقيق فى واقعة قيام عامل بإضرام النيران بشقة آخر بسبب خلافات مالية بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة حلوان من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ، مما أدى إلى نشوب الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

