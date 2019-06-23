مصر | بلاغ يتهم أيمن نور بالتخابر والتحريض ضد مؤسسات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم أيمن نور بالتخابر والتحريض ضد مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، في بلاغه المقدم إلى المستشار النائب العام، قٌيد تحت رقم 6331 لسنة 2019 عرائض النائب العام، يتهم الهارب أيمن نور بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الفوضى والاضطرابات وإثارة الفتنة، واتفاقه جنائيًا مع مجموعة من القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية لقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

واستند "محمود" في بلاغ، إلى أن الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية الممولة من جهازي المخابرات التركي والقطري، والتي تبث من تركيا، يحرض من خلال مؤتمراته المشبوهه ضد مصر ويدعو للانقلاب على مؤسسات الدولة، إضافة إلى عمالته لجهازي المخابرات التركي والقطرى وتلقيه تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ مخططات إرهابية ضد مصر ومواطنيها، وأن قناة الشرق التي يمتلكها أصبحت بوقآ إعلاميآ للإخوان الإرهابيين تحرض ضد مؤسسات الدولة المصرية وتدعو لإسقاطها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والداخلية.

وأضاف أن الهارب أيمن نور الذي سبق وحُكم عليه حكمًا نهائيًا وباتًا، في قضية تزوير التوكيلات، يقود مخطط بالاتفاق مع جهات أجنبية معادية لمصر للإضرار بأمنها القومي ومصالحها العليا، وهي الجرائم المؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأيمن نور لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.