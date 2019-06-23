أخبار مصر | موسى مصطفى: ثورة 30 يونيه أسقطت مُخطط "أوباما" لتمكين الإرهابيين في الدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى: ثورة 30 يونيه أسقطت مُخطط "أوباما" لتمكين الإرهابيين في الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد "موسى"، أن ثورة ٣٠ يونيه استردت البلاد من خاطفيها وعادت بالوطن الغالي إلى بر الأمان بعد اختطافه ومحاولة إسقاطه وتقويض ومحاصرة وهدم مؤسساته وإلغاء ذاته الوطنية، كما أسقطت الثورة العظيمة حكم ميليشيات الإرهاب للبلاد وأطاحت بحكم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ليس لمصر فحسب، بل لكل دول المنطقة علي السواء.
وأضاف رئيس حزب الغد، أن ثورة ٣٠ يونيه، في بيان اليوم، أطاحت بحلم الإخواني "اردوغان" في أن يصبح خليفه المسلمين وامير المؤمنين وان يبسط سلطانه ونفوذه علي دول المنطقه بعد إلغاء ذواتها الوطنيه وتحويلها الي مجرد (ولايات) اخوانيه خاضعه تسيطر عليها الميليشيات ويحكمها افراد من تنظيم الاخوان، مُشيرًا إلى أن ثورة ٣٠ يونيه ردت الاعتبار الي الدولة الوطنية الجامعة دولة كل مواطنيها دوله الهلال والصليب التي أرستها ثورة الشعب العظيمه عام ١٩١٩.
وتابع: "أننا نحي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقدر كل ماقام به من تضحيات ومابذل من جهد ومااستطاع تحقيقه وسهر عليه من انجازات ضخمه طوال خمسه سنوات مضت ونحن نسانده بقوه ونقف من خلفه يقيظين وداعمين للدوله وللرئيس حتي نستكمل باقي اهداف ثورتنا العظيمه وحتي نسد كل تلك الفراغات التي تسلل منها الاخوان طوال سنين مضت، ولدينا الافكار والرؤي لاستكمال المسيرة الوطنية وتحصين الوطن من مخاطر عودة التنظيم الارهابي في المستقبل".