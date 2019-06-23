أخبار مصر | "شكاوى البرلمان" توافق على مقترح تحويل سلالم المترو العلوية إلى كهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى البرلمان" توافق على مقترح تحويل سلالم المترو العلوية إلى كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي اقتراح برغبة مقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن تحويل السلالم العلوية بمحطات مترو الأنفاق إلى سلالم كهربائية، وأوصت الحكومة بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ. ‌

وأكد رضا البلتاجى، مقدم الاقتراح، أن الهدف من ذلك الطلب هو التيسير علي المواطنين فى التنقل والحركة خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون كثيرا فى التحرك داخل هذه المحطات والخروج منها، مطالبا بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتحويل كل السلالم فى محطات المترو إلى سلالم كهربائية، مقترحا أن تمول ذاتيا من حصيلة الإعلانات.

واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

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وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.