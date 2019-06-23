أخبار مصر | مجلة نور تستضيف أطفال دول قارة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة نور تستضيف أطفال دول قارة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أول ورشة عمل لأطفال أفريقيا، والتي استهدفت دعم التقارب بين الشعوب، تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وشهدت ورشة العمل استعراض مهارات الأطفال في فنون الشعر والرسم والأناشيد الدينية والأغاني الوطنية المعبرة عن مختلف الألوان الفنية في القارة الإفريقية.

وفي نهاية الورشة، التقى وكيل الأزهر الشريف، أطفال أفريقيا وأسرهم، وحث أسر الأطفال على أن ينهلوا من علوم الأزهر الشريف ليتعلموا الاندماج بين الشعوب ويربوا أبناءهم على كيفية الارتقاء بدولهم وقارتهم الأم