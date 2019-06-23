أخبار مصر | "صحة النواب" توافق على إنشاء هيئتين للدواء والشراء والتموين الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" توافق على إنشاء هيئتين للدواء والشراء والتموين الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من 14 حتى 39 المتعلقتين بالبابين الثالث والرابع، عن إنشاء هيئتين للدواء والتكنولوجيا الطبية، مع إدخال تعديلات على كثير من المواد، ويتبقى للجنة المادة 40 الخاصة بجداول رسوم التسجيل والتسعير.
ووافقت اللجنة أيضًا على تعديل مسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، إلى "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، كما وافقت اللجنة على إنشاء هيئة الدواء المصرية، بدلا من مسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وسيكون مقر الهيئتين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبعان رئاسة الجمهورية.