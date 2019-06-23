أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب" يطالب "الإسكان الاجتماعي" بتقديم تقرير عن عدد المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب" يطالب "الإسكان الاجتماعي" بتقديم تقرير عن عدد المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم الأحد، صندوق الإسكان الاجتماعى بتقديم تقرير مفصل للجنة الإسكان بالبرلمان بحصر عدد مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تم تنفيذها مرفق به جدول زمني يوضح مواعيد التسليم.

وأضاف "والي"، أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى نظرًا لأن أغلب مشروعات الإسكان بها مشاكل فى التسليم، الأمر الذى سينعكس على الصورة المشرفة التى بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث إن هناك تباطؤ في الإجراءات والاستعلام وإجراءات تسليم الوحدات لمشروعات الاسكان الاجتماعى وهو ما يتطلب إعادة تغيير آلية تسليم الوحدات السكنية من خلال ضوابط ميسرة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتماماتها بالشباب.