أخبار مصر | مقترح لتوسيع المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم لتجنب عودتهم إلى السجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح لتوسيع المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم لتجنب عودتهم إلى السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التى تواجههم بعد الإفراج عنهم.

واقترح اللواء عصام أبو العز، مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة لخريجى السجون لتجنب عودتهم للجريمة، متابعًا: "فى ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى".

وقال مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إن مصنع حلوى السجون يدخل فى الشهر نحو 2 مليون جنيه بخلاف المواشى ومزارع الفاكهة، مقترحًا أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم فى التعامل مع خريجى السجون.

واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

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وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.