أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر تطبيق كارت ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر تطبيق كارت ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن تأخر الحكومة في إصدار كارت ذوي الإعاقة مما يسبب عدم حصولهم على الخدمات المقررة لهم في القانون

وقال "غيته"، إن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على الانتهاء من إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وذلك تطبيقا للقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أنه مضت فترة طويلة منذ إصدار القانون دون إصدار هذا الكارت، بما يخالف نص مواده من ناحية ويتضارب مع وعود الحكومة المتكررة من ناحية أخرى، وأضاف: "كارت ذوي الإعاقة، يساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه".

وأكد أن وزارة الصحة انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى، بحيث يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون، مما قد يدحض أي مبرر لتأجيل إطلاق هذا الكارت.

وشدد "غيته"، على أن عدم تفعيل هذا الكارت حتى الآن، يجعل من قانون ذوي الإعاقة الجديد غير فعال، حيث أنه لا يسهل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المنصوص عليها في القانون، بما يتطلب تدخل مباشر من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والجهات المعنية للقضاء على أي عوائق تؤجل إصدار هذا الكارت.