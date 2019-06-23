أخبار مصر | وزير الدفاع ووزير الخارجية يتوجهان إلى روسيا في زيارة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع ووزير الخارجية يتوجهان إلى روسيا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي، باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع المصري محمد زكي ووزير الخارجية سامح شكري، وعدد من كبار القادة العسكريين توجهوا إلى جمهورية الاتحاد الروسي يوم الأحد لحضور حوار ثنائي مع المسؤولين الروس.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولي العسكري والتقني"ARMY 2019".

وقال البيان إن الوزير زكي من المقرر أن يجري محادثات مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية بهدف مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنظر إلى الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

